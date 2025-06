Vittoria, tunisino ferito da colpo di pistola: indagini della Polizia

Un tunisino è stato ricoverato questa mattina all'ospedale Guzzardi di Vittoria per una ferita da arma da fuoco alla spalla. L'uomo sarebbe stato ferito a Scoglitti, mentre era in compagnia di una donna, all'interno di un'auto. Il tunisino sarebbe stato avvicinato da una persona che avrebbe esploso un colpo di pistola. Indagini in corso da parte della Polizia che è intervenuta dopo la segnalazione arrivata dal Pronto soccorso dell'ospedale.