Siracusa, assegnato 'Eschilo d'oro' a Elisabetta Pozzi

L'Istituto nazionale del dramma antico ha assegnato Il Premio Eschilo d'oro alla carriera all'attrice Elisabetta Pozzi.

La cerimonia di consegna si è svolta la sera del 14 giugno al Teatro Greco di Siracusa, prima della replica dell'Edipo a Colono di Sofocle.

Al Teatro Greco Elisabetta Pozzi ha interpretato il ruolo di alcune delle grandi eroine tragiche, come Clitennestra, Fedra, Medea, Ecuba, Elena e l'Elettra di Euripide.

L'ultima sua interpretazione a Siracusa è quella di Lisistrata, diretta nel 2019 da Tullio Solenghi.

A causa di un problema legato al suo volo di linea, Elisabetta Pozzi non era presente a Siracusa. A ritirare il premio è stato Carmelo Rifici, il regista che ha diretto l'attrice nella Fedra (Ippolito portatore di corona) del 2010.

Rifici ha letto un messaggio inviato dall'attrice: "I demoni malvagi hanno ostacolato il mio viaggio, perché gli dei, in questo teatro, mi sono sempre stati accanto. Voglio dedicare questo premio al mio grande maestro, Giorgio Albertazzi e condividerlo con coloro con cui ho cominciato e più volte ricominciato Piero Maccarinelli, Walter Le Moli, Carmelo Rifici, Andrea Chiodi, Peter Stein, Davide Livermore, rinnovando sempre il ricordo di Cristina Pezzoli, Marco Sciaccaluga, Massimo Castri, Luca Ronconi e Carmelo Bene". A Elisabetta Pozzi è stata consegnata una moneta realizzata dall'orafo siracusano Massimo Sinatra.

Dal 1960 il riconoscimento viene assegnato a personalità nazionali e internazionali che si sono distinte nel campo del teatro classico e degli studi sull'antichità greca e latina. Lo hanno ricevuto negli anni i registi Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine, Peter Stein e Davide Livermore, gli attori Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Irene Papas, Vanessa Redgrave, Glauco Mauri e studiosi come Eva Cantarella e Guido Paduano. Lo scorso anno il premio è andato al poeta ed editore Nicola Crocetti.