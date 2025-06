Calcio, play off di Eccellenza "maledetti" per il Modica: la Real Normanna vince ( 2 a 0) la finale di ritorno e vola in serie D

Play off di Eccellenza ancora una volta maledetti per il Modica che, per il secondo anno consecutivo, viene sconfitto nella finale di ritorno. L’anno scorso era stato il Pompei ad approdare in serie D dopo gli spareggi, quest’anno un’altra squadra campana ha capitalizzato al massimo la finale di ritorno davanti al pubblico amico e a volare in serie D. Grande delusione per il Modica e per i suoi tifosi che, visto il risultato dell’andata (3 a 2 al Vincenzo Barone di Modica) speravano di poter compiere il salto di categoria, dimenticando tutte le occasioni sprecate durante la stagione regolare per dare una svolta netta al torneo. La maledizione dei play off si è concretizzata ad Aversa con i gol di Esposito, su punizione, al 20’, e di Caso Naturale, al 70’. Se si aggiunge anche l’espulsione di Idoyaga all’80’, il quadro è completo. Grande delusione. A fare festa è la squadra campana che batte per due reti a zero un Modica pauroso e quasi rassegnato, lontano parente di quello che si era visto nella finale di andata. Bandiere rossoblù ammainate anche nell’atrio di Palazzo San Domenico dove si erano riuniti 250 tifosi per seguire una diretta più volte interrotta a causa di problemi tecnici: questo, almeno, quanto comunicato dalla società della Real Normanna.