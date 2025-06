Fondi Fsc per Catania e Palermo, arriva il Sottosegretario Mantovano

Martedì 17 giugno il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si recherà a Catania e Palermo per tenere due riunioni relative al Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di cui al decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024, nel quale sono inseriti i quartieri di San Cristoforo a Catania e di Borgo Nuovo a Palermo. Con il Sottosegretario sarà presente il Commissario Straordinario di Governo Fabio Ciciliano. La prima riunione si terrà al Comune di Catania alle 9:30, la seconda si svolgerà nei locali della Chiesa di San Paolo Apostolo a Palermo alle ore 12:30. Ai due incontri parteciperanno amministratori del territorio. Il Piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 marzo, interessa otto Comuni: oltre a Catania (quartiere di San Cristoforo) e Palermo (quartiere di Borgo Nuovo), sono coinvolti Rozzano (MI); Roma, quartiere Quarticciolo-Alessandrino; Napoli, quartiere Scampia e quartiere Secondigliano; Orta Nova (FG); Rosarno (RC) San Ferdinando (RC). "Obiettivo comune, come già avvenuto per Caivano, è offrire in aree di disagio e degrado sociale concrete alternative di aggregazione, sportiva e culturale, per gli adolescenti, rispetto alle 'piazze di spaccio'", si legge in una nota.

Per la realizzazione degli interventi è stata autorizzata, nel triennio 2025-2027, la spesa complessiva di 180 milioni di euro, dei quali 100 milioni di euro per il 2025, 50 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Possono essere utilizzate in co-finanziamento ulteriori risorse che siano messe a disposizione da Regioni, Comuni, altri enti o istituzioni locali e nazionali.