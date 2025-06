Conte (M5s) in piazza a Palermo:" Sanità spolpata da governo e da comitati d'affari"

"I cittadini sono stufi di aspettare in Sicilia anche otto mesi per un referto istologico, scoprendo poi di avere un tumore, mentre ci sono 130 milioni di appalti con i comitati d'affari in prima linea a spolparsi la sanita' pubblica. E diciamo no ai definanziamenti del governo Meloni; ben 140 milioni in meno del Pnrr che erano destinati alla sanita', trasformata in una mucca da mungere per il clientelismo politico piu' becero. Noi non faremo mai patti con il comitato d'affari". Il leader del M5s Giuseppe Conte, a Palermo, ha guidato il corteo per chiedere una "Sanita'Xtutti". La manifestazione ha messo insieme il campo largo con il Pd, la sinistra di Adv, insieme a Cgil e gruppi civici. Conte lancia "un patto con i cittadini" che preveda che le risorse "siano utilizzate per migliorare il sistema sanitario".

Le reazioni non tardano ad arrivare. A pensarci è Forza Italia Si

«L’esperienza sanitaria del governo Conte si misura dalle parole con cui il ministro Giulia Grillo debuttò: "Abbatteremo le liste d’attesa, aumenteremo le risorse del Servizio sanitario nazionale, cambieremo le regole per la nomina dei primari, rivoluzioneremo l’assistenza territoriale grazie alla digitalizzazione."

A distanza di tempo, agli annunci non ha fatto seguito una vera trasformazione. Le liste d’attesa sono lievitate al punto da indurre l’esecutivo nazionale attuale a varare provvedimenti straordinari; il Fondo sanitario non è stato rafforzato; le norme sui primari sono cambiate quando Conte era già ai margini della politica; la riforma dell’assistenza territoriale - compresa la digitalizzazione - è oggi nelle mani del governo Meloni. Di quell’esperienza restano soprattutto i lunghi lockdown, le zone rosse “fluide”, disposizioni spesso contraddittorie che hanno disorientato il Paese e portato all'apertura di inchieste sull’uso dei fondi Covid». Lo afferma il coordinamento regionale di Forza Italia Sicilia.

«Sul versante opposto - aggiunge - il governo Schifani ha rimesso in moto 1,5 miliardi di euro bloccati da anni: il polo pediatrico di Palermo, dopo un decennio di stasi è vicino all’aggiudicazione, l’onco-ematologico del “Cervello” è in gara; seguiranno il nuovo policlinico di Palermo, l’Ircss Bonino-Pulejo e il nuovo ospedale di Siracusa. Intanto, in tutta l’isola sono stati aperti nuovi pronto soccorso e reparti di terapia intensiva e sub-intensiva; oltre 9 mila precari sono stati stabilizzati; risorse e norme mirate hanno affrontato l’emergenza giovanile del “crack”».

«La Regione - conclude - ha quintuplicato i fondi per la digitalizzazione, capitolo rimasto lettera morta con Conte, e sta realizzando, nei tempi ministeriali, case e ospedali di comunità. È stata riattivata la cardiochirurgia pediatrica al Civico e mantenuta quella di Taormina. Gli obiettivi, dunque, sono chiari e i risultati concreti. Ne è prova l’impegno sulle liste d’attesa: i 90 milioni già investiti da Schifani non bastano ancora a colmare il deficit ereditato, ma indicano una direzione precisa".