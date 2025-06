Presidio permanente di genitori per difendere Cardiochirurgia a Taormina

Allestito un presidio permanente per sensibilizzare la politica alla stabilizzazione del Centro di cardiochirurgia del Mediterraneo, in attivitá nell'ospedale San Vincenzo. "Vogliamo risposte concrete - ha detto Caterina Rizzo, del comitato genitori - sul futuro di questo reparto chedovrebbe concludere la sua attivitá il 31 luglio. Non abbiamo a disposizione notizie certe di cosa si voglia fare di questo reparto di eccellenza. È arrivato, peró, il momento di dire basta". "Per questo motivo - aggiunge - saremo giorno e notte, in tenda, davanti l'ingresso principale del nosocomio, per ottenere al piú presto rassicurazioni concrete sul futuro del complesso sanitario. La nostra battaglia prosegue da tempo. Non si puóancora tergiversare".