Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta il libro di Francesco Mongiovì "Uomo di Stato"

Giovedì 19 giugno, alle 18, alla Libreria TanteStorie di via Ariosto, a Palermo, sarà presentato il libro di Francesco Mongiovì "Uomo di Stato" a cura di Stefano Marina, prefazione di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia. Mongiovì racconta la sua vita da poliziotto, nella scorta di Falcone, alla catturandi con arresti come quelli di Riina, Provenzano e Brusca. Oggi in pensione, destina il ricavato dai suoi diritti al reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo attraverso l'associazione ASLTI. Alla Libreria TanteStorie la presentazione sarà curata da Giuseppe Castronovo che dialogherà con Francesco Mongiovì e Roberto Greco.