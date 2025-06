Bimbo di 10 anni annega in un lago nel Mugello, a Ferrara un bambino di 6 muore dopo un tuffo in piscina

Isommozzatori hanno recuperato il corpo senza vita del bambino di 10 anni, di origine marocchina, scomparso questo pomeriggio al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze.

Il piccolo era alla spiaggia di Cavallina insieme alla famiglia, che non vedendolo più ha immediatamente dato l'allarme.

Un'altra tragedia è avvenuta in provincia di Ferrara, dove un bambino di sei anni è morto in ospedale dopo essersi tuffato in una piscina al camping Tahiti a Lido Nazioni. Il decesso poco dopo l'arrivo in ospedale, dove era giunto in gravissime condizioni.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. Il piccolo di origini tedesche era stato trasportato in elicottero all'ospedale in codice di massima urgenza. È stata disposta l'autopsia. La tragedia a poche ore di distanza da un altro lutto che ha scosso il litorale ferrarese, quello del 16enne Aymane.