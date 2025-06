Meloni cauta su Trump, focus sull'Iran con Merz e Starmer

Il momento cruciale al G7 per Giorgia Meloni si annuncia l'incontro con Donald Trump.

Non è chiaro se sarà un bilaterale vero e proprio o un momento più informale. Certamente ci saranno dei contatti - fanno sapere fonti italiane alla vigilia dell'inizio dei lavori del summit in Canada - che inevitabilmente saranno focalizzati sulla nuova guerra fra Israele e Iran, in uno scenario ulteriormente movimentato dall'annuncio del presidente americano sull'apertura a un ruolo per Vladimir Putin da mediatore in questo conflitto. Una presa di posizione che ha spiazzato anche Roma.

Lo scenario rende ancora più complesse le trattative fra gli sherpa dei sette Paesi, in cui è impegnato il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi Fabrizio Saggio. La situazione impone cautela. Anche a chi come Meloni, fra gli altri sei al tavolo, è probabilmente la leader politicamente più vicina a Trump. La premier (che come in altri appuntamenti internazionali ha portato con sé a Kananaskis la figlia Ginevra) in questi giorni ha dettato al proprio governo una linea incentrata sulla necessità di de-escalation e di tenere aperta una linea di dialogo. Ma l'idea di Trump che a mediare possa essere Putin, considerato dall'Italia il responsabile dell'aggressione all'Ucraina e l'ostacolo principale alla pace, è una novità che come minimo può creare incertezze se non imbarazzi.

Per ora nessun commento da Palazzo Chigi. Da mesi la premier si è convinta che non sia utile replicare a caldo agli annunci del tycoon. Vedremo quali saranno effettivamente le indicazioni che arrivano dal presidente Trump, si limitano a dire fonti italiane. Si attendono i bilaterali dell'americano con i vari leader, e poi la cena di lavoro di domani sera, dedicata ai temi geopolitici, e quindi a tutte le crisi, a partire da quella fra Teheran e Tel Aviv.

Si cerca di arrivare a quel momento con una posizione coordinata con i partner europei, e in quella direzione vanno i bilaterali con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e con il primo ministro britannico Keir Starmer, nell'agenda di Meloni in questa prima giornata fra le Montagne Rocciose della provincia di Alberta. Da capire se ce ne sarà anche uno con Emmanuel Macron o un incontro fra europei.

L'obiettivo successivo, secondo quanto filtra da fonti italiane, è arrivare a un coordinamento generale con Washington, con cui "non c'è disallineamento". Molto dipende da che piega prenderà il dibattito. Ma di certo, sottolineano le stesse fonti, è importante che dal G7 escano delle indicazioni chiare su questa crisi, "anche per l'importanza che questo formato deve continuare ad avere".

Le discussioni sul Medio Oriente si intrecceranno inevitabilmente con quelle sull'Ucraina, al centro martedì di una sessione di lavoro dedicata, con il presidente Volodimir Zelensky, che potrebbe avere un incontro anche con Meloni. E non è meno incerto l'epilogo del G7 anche sul capitolo dazi, a una ventina di giorni dalla scadenza della sospensione delle tariffe Usa nei confronti dell'Ue: il tema sarà al centro dei colloqui fra leader europei, ma è da vedere - spiega chi segue da vicino i dossier sul tavolo - se ci saranno margini per affrontarlo anche con la controparte americana.