Auto precipita da 7 metri a Soriano, donna ferita

Momenti di paura, stamani, a Soriano Calabro, dove un'auto è precipitata da un'altezza di circa sette metri finendo in un limoneto, dopo aver sfondato un muretto e una ringhiera.

A bordo del veicolo una donna, rimasta ferita nell'incidente.

L'allarme è scattato poco dopo le 9:00.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno soccorso l'automobilista incastrata nell'abitacolo della Lancia Musa. La squadra dei soccorritori ha utilizzato la barella spinale per estrarre in sicurezza la conducente e trasportarla fino all'ambulanza del 118. La donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento, finendo fuori strada in una zona a ridosso di un terreno agricolo.