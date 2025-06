Mediobanca rinvia a settembre il voto su Banca Generali

Il cda di Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre la data dell'Assemblea ordinaria, originariamente convocata per domani, per l'approvazione dell'offerta pubblica volontaria discambio su Banca Generali. La convocazione del cda era arrivata a sorpresa alla vigilia del voto dei soci. Una proposta dibrinvio era stata presentata il 4 giugno da VM 2006 srl delbbGruppo Caltagirone ma sembrava essere stata respinta dai verticibdi Piazzetta Cuccia. Secondo ambienti finanziari, tra le ragioniche hanno indotto a questa diversa soluzione ci sarebbe anchebbuna prima conta dei voti che vedrebbe in vantaggio il fronte delno all'offerta.