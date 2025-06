Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della nazionale: giovedì la presentazione a Roma

Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale. Succede a Luciano Spalletti, arriva dopo il 'no, grazie' di Claudio Ranieri e il casting tra i campioni del mondo di Germania 2006. 'Ringhio', 47anni, da Corigliano Calabro, è l'ultima scelta del presidente zdella Figc Gravina per salvare la qualificazione al Mondiale del 2026 e la sua posizione personale. 'È un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle', ha detto ufficializzando la nomina. Dalla Scozia ai successi del Milan la carriera di mediano per ora più brillante di quella da tecnico,che comincia nel 2013: Pisa, Palermo, Sion, Ofi Creta, fino al ritorno al Milan, dove sfiora la Champions. Vince la Coppa Italia con il Napoli. Pochi mesi al Valencia, poi l'Hajduk Spalato. Giovedì la presentazione a Roma.