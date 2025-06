Gestione delle emergenze, si chiude a Montevago la 3 giorni di esercitazioni

"Siamo onorati di aver ospitato a Montevago tre giorni di esercitazioni e incontri nell'ambito della quarta edizione master sulla 'Logistica della sicurezza e dell'emergenza' promosso dal Centro per la Formazione Logistica Interforze del ministero della Difesa in collaborazione con l'Università di Padova.

Per il nostro comune è stata un'occasione preziosa per formare il personale e adeguare il piano di emergenza locale, avremo anche un Disaster Manager con tutte le competenze necessarie per coordinare un'eventuale situazione di emergenza.

Un'esperienza condivisa con i comuni di Campobello di Mazara, Sambuca di Sicilia e Vita e che nella prossima edizione potrebbe coinvolgere anche altri comuni". Lo ha detto il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, a margine dei lavori del master "Logistica della sicurezza e dell'emergenza". Il master mira a creare professionisti in grado di affrontare gli scenari emergenziali derivanti da possibili calamità naturali ovvero inerenti alla difesa civile. Le materie analizzano i temi dell'emergenza sotto ogni aspetto, da quello legislativo a quello del risk management, inclusa l'importanza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella risoluzione dei problemi, fino all'analisi psicologica delle situazioni emergenziali e alla capacità di gestione delle comunicazioni in situazione di grave crisi. Per quest'anno la novità di rilievo è l'avvio di un processo di certificazione istituzionale che permetterà ai partecipanti di ottenere la qualifica di Disaster Manager, figura chiave nell' ambito della gestione delle emergenze. I partecipanti al master, dopo aver incontrato a Palermo, nella sede della Protezione civile regionale, il dirigente generale del Dipartimento, Salvo Cocina, che ha illustrato Piano regionale di emergenza, si sono confrontati con esperti a Montevago. In altri incontri sono stati analizzati i piani comunali di protezione civile dei comuni di Montevago, Campobello di Mazara e Sambuca di Sicilia. La tre giorni del Centro per la Formazione Logistica Interforze in Sicilia si è conclusa ieri tra Poggioreale e Montevago con una "Esercitazione di Urban Search and Rescue (ricerca di personale disperso tra macerie con unità cinofile) e una "Esercitazione di spegnimento incendio presso il vecchio centro abitato".