Missili di Teheran su Tel Aviv, 5 morti e 90 feriti

Ancora un'altra notte di guerra tra Israele e Iran. Le sirene dei raid aerei hanno suonato a Gerusalemme, dove una giornalista dell'Afp ha sentito "forti esplosioni che hanno fatto tremare l'edificio" in cui si trovava. Un altro giornalista dell'Afp ha visto del fumo denso alzarsi nel cielo dopo l'atterraggio di un missile ad Haifa, nel nord di Israele.

È stato segnalato un colpo diretto da parte di un missile iraniano in un palazzo residenziale a Petah Tikva, nel centro di Israele, provocando la morte di quattro persone, i cui corpi sono stati estratti dalle macerie. Altre 28 sono rimaste leggermente ferite.

Anche due grattacieli residenziali nella zona di Gush Dan sono stati colpiti direttamente dai missili: il bilancio parla di circa 90 feriti portati in ospedale, alcuni dei quali in gravissime condizioni. Un'altra persona, un uomo di circa 80 anni, è deceduta in un attacco missilistico a Bnei Brak.

Sono in corso le operazioni di soccorso per estrarre tre persone intrappolate in un edificio danneggiato da un attacco a Haifa.