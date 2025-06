Come vedere sport online nel Mezzogiorno

Vivere fuori dalle grandi città o in aree determinate dell'Italia, quale può essere il Mezzogiorno, non implica il rinunciare a fruire degli eventi sportivi. Tutti gli italiani sono particolarmente appassionati, soprattutto di calcio, e desiderano seguire gli eventi. Oggi grazie alla diffusione dell’avvento di piattaforme digitali con ogni sorta di servizi, è possibile seguire sia partite, che eventi, che competizioni in diretta oppure on demand, anche quando non si ha l'accesso ai canali televisivi tradizionali. Se si vuole scommettere o semplicemente si vuole vedere una partita, esistono siti di scommesse sportive che lo permettono e che offrono degli streaming live con opzioni di betting integrate, ma non obbligatorie. Infatti, si può anche solo seguire il semplice evento: andiamo a vedere insieme quali sono le soluzioni sicure.

Le piattaforme streaming: la nuova soluzione

Molte televisioni in chiaro non trasmettono più eventi sportivi per il semplice fatto che hanno un costo e devono essere acquistate. Per questo sono nate delle piattaforme streaming a pagamento, che offrono abbonamenti per seguire campionati nazionali e internazionali. Fra i nomi più noti in Italia abbiamo DAZN, Sky Sport e Now TV: queste sono quelle che offrono pacchetti dedicati al calcio, al basket, al tennis e altri sport.

Per fare un esempio lampante DAZN ha acquistato il campionato NFL, ceduto dalla NFL stessa, permettendone quindi la visione anche al pubblico italiano. Alcuni di questi servizi streaming permettono anche delle funzionalità interattive, come avere statistiche in tempo reale e commenti tecnici. Una delle comodità apprezzate è che non solo trasmettono le partite in diretta o in differita, ma hanno anche un archivio dove possono essere viste on demand. In certi casi riescono anche a trasmettere degli eventi locali. Infatti, una delle passioni degli italiani è il calcio: a molti tifosi non interessa solo la Nazionale e i grandi team, ma anche i piccoli club locali. Verso questi spesso c'è una tifoseria locale molto più accesa rispetto addirittura a un grande club. Inoltre, i piccoli Club locali hanno dimostrato di riuscire a crescere e a dare delle grosse soddisfazioni. Poterli vedere in streaming, per chi magari non fosse nella città dove giocano o non possano assistere all’evento, è un plus apprezzato.

Questi siti spesso offrono delle sezioni di live streaming per eventi selezionati, con una scelta meno ampia di quella che può essere trovata su una piattaforma di streaming dedicata. La fruizione non comporta necessariamente dover scommettere, infatti, se interessati da un evento singolo, su queste piattaforme lo si può fruire. La soluzione è ottimale laddove ci fosse un singolo evento, ma se si è interessati nello specifico a uno sport e se ne vuole seguire il campionato o più eventi allora è meglio optare per una soluzione in abbonamento, che permetta la continuità nella visualizzazione di uno sport nello specifico. La richiesta è alta in Italia: nonostante ci sia un copioso seguito soprattutto per i campionati di Serie A legati al calcio, molti sono tifosi anche di altri sport. Si calcoli che in questo momento subito dopo il calcio viene seguito il tennis con il nostro eroe nazionale Sinner e l’NBA.

L' alternative gratuite

Data la massiccia pubblicità di queste piattaforme di streaming e di scommesse, non tutti sanno che comunque alcuni eventi sportivi sono trasmessi gratuitamente su servizi quali può essere Raiplay o YouTube. Un esempio specifico è la Coppa Italia e alcune partite della Nazionale che spesso sono disponibili anche in chiaro sulla televisione, ma sono anche trasmesse in streaming senza costi aggiuntivi.