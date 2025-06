Siracusa, denunciati 2 parcheggiatori abusivi nella zona di Ortigia

Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine un 44enne italiano con precedenti penali in materia di armi e per reati contro il patrimonio e un 27enne tunisino con precedenti di polizia per stupefacenti.

I due uomini sono stati identificati mentre controllavano abusivamente il parcheggio dei veicoli nei pressi di via Malta e sul lungomare di Levante Elio Vittorini, facendosi pagare dai turisti.

Sequestrato il denaro provento dell’attività illecita e per entrambi è stata avviata la procedura per l’applicazione del provvedimento del Daspo urbano.

Proseguono i quotidiani controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno e garantire a cittadini e turisti di muoversi in tranquillità.