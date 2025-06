E' ai domiciliari ma gira a Pachino con pistola senza tappo: arrestato

Gli attenti servizi di controllo del territorio, rafforzati in occasione dei fine settimana estivi, hanno consentito di individuare, nella centrale via Mazzini, un uomo di 36 anni, conosciuto ai poliziotti perché destinatario del braccialetto elettronico ed in regime di arresti domiciliari e di arrestarlo con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari

A seguito della segnalazione pervenuta al Commissariato per l’allarme scattato dal braccialetto elettronico dell’arrestato, gli agenti del commissariato pachinese si mettevano alla ricerca dell’uomo che sorprendevano mentre cercava di entrare in un’abitazione di un amico.

Poco prima di essere bloccato il trentaseienne spaventava i passanti facendo vedere una pistola, poi risultata giocattolo, priva del tappo rosso.

Dopo le incombenze di legge, l’arrestato è stato condotto in carcere.