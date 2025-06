Consorzio di bonifica di Ragusa, la Cgil: c'è il rischio di un pignoramento di 18 milioni

"Che fine hanno fatto le tante volte annunciate riforme dei Consorzi di bonifica in Sicilia"? Se lo chiedono, in una lettera aperta, il segretario generale della Flai Cgil di Ragusa, Salvatore Terranova (nella foto), e quello della Flai Cgil di Sicilia, Antonino Russo.

"Eppure - dicono - discutere della bonifica e del suo importante ruolo per i territori e le loro economie dovrebbe essere il punto principale all’ordine del giorno della politica regionale. Dovrebbe essere un punto ineludibile: è consapevolezza di tutti che i consorzi sono determinanti per stimolare le iniziative produttive dei territori, consapevolezza ancora più evidente nel nostro territorio ragusano in cui la vocazione produttiva nettamente prevalente è quella agricola ed agro-alimentare, che più di ogni altro settore imprenditoriale abbisogna dei servizi della bonifica per crescere e progredire. Assistiamo, invece, a continui rimandi, a non scelte delle diverse maggioranze politiche, che in questi anni hanno semplicemente strombazzato la necessità inevitabile di una piano di riordino della bonifica, senza in realtà fare nulla: sia Musumeci che Schifani hanno assunto impegno di portare a buon fine una legge di riforma, ma ancora nulla ha preso corpo. L’unico effetto che incontrovertibilmente riscontriamo a seguito di questo blocco è l’incancrenirsi delle crisi che tutti i consorzi di bonifica stanno attraversando e che sta determinando quasi ovunque l’impossibilità di poter garantire servizi essenziali alle utenze cittadine e all’agricoltura. Ci troviamo davanti a consorzi pieni di debiti e quasi al collasso, eppure vengono lasciati cosi, come se l’intendimento fosse quello di farli esplodere. Come se convenisse ad alcuno fare aggravare la malattia, peraltro curabilissima, di un ente che, invece, di produrre servizi essenziali, spesso è un peso per il territorio. Quello di Ragusa è il Consorzio che in questo momento è sotto la spada di Damocle di un pignoramento per 18 milioni di euro, per debiti contratti con Enel e altri enti, che porterà quasi sicuramente, se non si interverrà con mirata saggezza, alla totale destrutturazione dei servizi, con conseguenze davvero perniciosi, forse inimmaginabili per alcuni, per il settore agricolo, per le città, per la sicurezza ambientale e per il turismo di questo territorio".

Come evitare questi rischi?

"Il sindacato, unitariamente - affermano Terranova e Russo - ha compulsato i parlamentari regionali del territorio per prevedere all’interno della variazione al bilancio regionale un contributo straordinario per mettere in sicurezza i salari di lavoratori del Consorzio di Ragusa, i quali, a causa dei prima accennati pignoramenti, corrono veramente il rischio di non poter, pur lavorando, percepire i loro salari. Il contributo straordinario, per un importo di quasi 2.1 milioni di euro, si è concretizzato grazie al contributo parlamentare di tutti, ma esso, pur importante, non risolve la devastante e gravissima crisi dell’ente consortile. Da qualche giorno il Governo regionale ha incardinato la proposta di riforma che, da quasi 2 anni, per scelte ostruzionistiche da parte delle stesse forze di maggioranza, è rimasta arenata negli scaffali di qualche Commissione regionale. Certo, questo fatto costituisce una novità importante, ma si dovrebbe prendere consapevolezza che la crisi finanziaria ed organizzativa dei consorzi rimanda ad una gestione inadeguata mantenuta per troppi anni.

A Ragusa sarebbe bastato, per invertire una tendenza sclerotizzata ed inefficace, partire intanto ricambio degli apicali, che da più 20 anni reggono le sorti consortili e non possiamo dire con risultati accettabili. La Flai, con diverse note ed una miriade di interventi, ha chiesto ai vari Commissari susseguitisi e ai diversi Direttori di avviare la rotazione dei dirigenti e dei capo-settori, come previsto dalla legge, come segnale imprescindibile per iniziare una ipotesi di rinnovamento, che per questo consorzio è il primo passo indispensabile e non più rinviabile. La Flai ha combattuto in questi anni un coriaceo assetto di potere interno al consorzio, che non è esente da responsabilità e che è concausa di un malessere che si respira appena si varcano gli usci dell’ente.

Il Commissario - conclude la nota - non ha finora sentito il bisogno di venire a Ragusa, nonostante le diverse note con cui la Flai ha avanzato la necessità di un confronto sulle diverse criticità che attanaglino l’ente. Un commissario che da Catania pensa di poter controllare tutti i consorzi della Sicilia sud-orientale, lasciando in mano ai dirigenti scelte che, invece, andrebbero elaborate conoscendo realmente i fatti che accadono all’interno dell’ente. Il piano di riordino, su cui inizierà nei prossimi giorni il confronto parlamentare, va rivisto sotto il profilo della composizione dei consorzi, onde evitare che questo mantenga una sorta di impostazione Catania-centrica e Palermo-centrica, corredandolo con apposite normative a tutela e a miglioramento delle condizioni contrattuali dei lavoratori. La Flai Sicilia e la Flai Ragusa ritengono imprescindibile la previsione di un confronto delle parti sindacali col Governo regionale e i Capi-gruppo all’Ars prima che la riforma diventi legge, in considerazione del fatto che la proposta di riforma presentata risulta essere carente soprattutto sulle problematiche che interessano i lavoratori".