Sano e salvo il velista disperso in mare: approda in hotel a Marina di Modica

Venti ore in acqua, trasportato dalle correnti, da Cava D'Aliga a Punta Regilione, a Marina di Modica. Si è conclusa a lieto fine l'incredibile avventura dell'ex veterinario dell'Asp, Federico Ottaviano, ragusano, 67 anni, dato per disperso in mare dal pomeriggio di domenica, dopo aver fatto un bagno tuffandosi dalla barca a vela dove c'erano alcuni amici. Erano stati loro, infatti, a lanciare l'allarme e fare scattare le ricerche nelle quali sono stati impegnati Vigili del fuoco e Capitaneria di porto. Questa mattina il "naufrago" si è presentato alla reception dell'hotel Terra D'amari di Punta Regilione, chiedendo di telefonare ai familiari. Poi, in attesa di essere trasportato all'ospedale di Modica per un controllo, anche una ricca colazione al bar dell'hotel.