Attivato ad Avola Antica il presidio di Guardia Medica turistica

Su richiesta dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata, è stato attivato il servizio di Guardia Medica Turistica ad Avola Antica. Il presidio sanitario è operativo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 14, nei locali comunali di piazza Santa Venera. Per eventuali necessità, è possibile contattare il numero +39 335 7574278.

“Si tratta di un presidio sanitario fondamentale – dichiara il sindaco Rossana Cannata – pensato per garantire supporto di assistenza medica in un’area strategica del nostro territorio. È un servizio rivolto non solo ai residenti, ma anche ai numerosi turisti che scelgono la nostra città per le loro vacanze. Una proficua collaborazione con la direzione dell’Asp e i medici che daranno assistenza per tutto il periodo estivo".

L’attivazione della Guardia Medica Estiva rientra nel piano di potenziamento dei servizi predisposto dal Comune per assicurare un’accoglienza efficiente e attenta al benessere di tutti durante i mesi estivi che vedono maggiore affluenza nella località di Avola Antica.