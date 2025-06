Catania, picchia la moglie: figlia 16enne chiama il 112 e lo fa arrestare

Un 44enne è stato arrestato da carabinieri del comando provinciale di Catania, per maltrattamenti in famiglia commessi in paese della provincia etnea.

La vittima è la moglie che l'uomo avrebbe picchiato, colpendola con schiaffi e pugni, davanti ai loro 4 figli minorenni e distruggendo mobili e suppellettili del loro appartamento A chiamare i militari dell'Arma con una telefonata al 112 è stata la figlia 16enne della coppia.

La donna aggredita avrebbe chiesto aiuto alla suocera, che è intervenuta in sua difesa riportando la calma nella casa.

Ma poco dopo l'uomo avrebbe ripreso a picchiare la moglie e avrebbe minacciato di morte la madre che era nuovamente intervenuta in difesa della nuora.

I carabinieri hanno arrestato il 44enne che su disposizione della procura è stato condotto nella casa circondariale di Catania. Il gip ha convalidato il provvedimento ed emesso nei confronti dell'indagato la misura cautelare in carcere