Uccise la compagna a Pantelleria dandole fuoco: inflitto l'ergastolo

Accogliendo la richiesta del pm di Marsala Diego Sebastiani, la Corte d'assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Onofrio 'Ninni' Bronzolino, 54 anni, in carcere dal 22 settembre 2023 con l'accusa di avere provocato la morte, a Pantelleria, della compagna Anna Elisa Fontana, 50 anni, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco.

La donna morì dopo tre giorni di agonia per le gravissime ustioni di secondo e terzo grado sul 90 per cento del corpo.

Le indagini dei carabinieri fecero emergere, secondo la Procura di Marsala, che l'uomo "avrebbe agito con premeditazione, avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto, a causa di un'esagerata e ingiustificata gelosia".

La donna sarebbe stata vittima di maltrattamenti tra il 2022 e il 2023, ma la vittima non avrebbe presentato querela.

L'uomo è difeso dall'avvocato Rosario Triolo. Nel processo, legali di parte civile sono stati, tra gli altri, gli avvocati Marilena Messina, per Anna Bonomo, madre della vittima, e Leo Genna e Marianna Rizzo per i figli della vittima. Rizzo anche per il Comune di Pantelleria.