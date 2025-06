I consigli dell'Asp di Siracusa per fronteggiare l'emergenza caldo

Anche quest'anno per il periodo estivo l'Asp di Siracusa ha attivato il Piano operativo locale per l'emergenza climatica nel rispetto della normativa e delle linee guida dell'Assessorato regionale della Salute e aperto,sino al prossimo 15 settembre, le Guardie mediche turistiche con postazioni, come nel 2024, a Fontane Bianche, Brucoli,Marzamemi, Portopalo di Capo Passero, Noto Marina e Avola Antica. Ne dà notizia il direttore generale dell'ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone. Il Piano, di cui è referente l'Unità operativa educazione alla salute con il coordinamento della Direzione sanitaria aziendale, traccia le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative di prevenzione e di intervento per fronteggiare l'impatto delle alte temperature, in particolare sulle persone più fragili, con il coinvolgimento dei Distretti sanitari, degli ospedali, del Pte - 118, dei medici di medicina generale e dei pediatri, delle amministrazioni comunali, della protezione civile e delle associazioni di volontariato. Le postazioni delle Guardie mediche turistiche sono dotate anche di telefoni cellulari per consentire con facilità agli utenti il reperimento del medico di turno.La Guardia medica turistica di Fontane Bianche, in viale deiLidi 479 (tel. 0931-790973/335-7731415) è aperta dalle ore 14alle ore 20; nel Distretto di Noto a Marzamemi in via Nuova 2 (tel. 0931-841245/335-7731115) è aperta dalle ore 8 alle ore 14; a Portopalo in via Don Luigi Sturzo 27 (tel. 0931-842510/335-7030899) è aperta dalle ore 14alle ore 20; ad Avola Antica in Piazza Santa Venera (tel.335-1270931) dalle ore 8 alle ore 14; a Noto Marina in via C. diLorenzo Borgia (tel. 335-7574278) aperta dalle ore 8 alle ore20. Nel Distretto di Augusta, a Brucoli, è aperta tutti i giorni24 ore su 24. Per le prestazioni rese dalle guardie mediche turistiche è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, di 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro perla visita domiciliare. Sedi e orari delle guardie medicheturistiche sono consultabili in una sezione dedicata del sitointernet aziendale.