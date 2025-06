L'ex allenatore del Siracusa Andrea Sottil è il nuovo tecnico del Modena

Andrea Sottil, 51 anni, sarà il prossimo allenatore del Modena. Il tecnico ha sottoscritto con il club del presidente Rivetti un contratto biennale. La sua carriera di allenatore è iniziata nel 2011 dopo una lunga esperienza di calciatore con le maglie della Fiorentina, Atalanta Udinese, Reggina, Genoa e Catania con oltre 400 presenze da professionista. Nelle ultime due stagioni ha collezionato altrettanti esoneri, prima con l'Udinese (24 ottobre 2023) in serie A, poi con la Sampdoria in serie B lo scorso 9 dicembre 2024. In precedenza aveva vinto il campionato di serie D a Siracusa nel 2016, nel 2017-18 ha portato in B il Livorno, mentre nella stagione 2020-21 chiamato alla guida dell'Ascoli ha centrato prima una salvezza insperata, portando la stagione seguente i marchigiani con il sesto posto finale ai playoff. L'esordio in serie A nel campionato 2022-23 all'Udinese con 6 vittorie consecutive in avvio di stagione e conseguentesalvezza. Meno bene il campionato seguente finito per Sottil con l'esonero. Un anno fa di questi tempi la firma con la Salernitana, madivergenze con la società lo hanno portato alle dimissioni. Il29 agosto 2024 la firma con la Sampdoria in sostituzionedell'esonerato Andrea Pirlo. Il 9 dicembre dopo la sconfitta con il Sassuolo viene sostituito da Leonardo Semplici.