Si dimettono a Marsala gli assessori Marchese e Ingardia: in pole c'è la Dc

Due assessori della giunta municipale di Marsala hanno rimesso le deleghe nelle mani del sindaco Massimo Grillo.

Sono stati Francesco Marchese e Donatella Ingardia, entrambi dirigenti scolastici.

Il primo aveva la delega alla pubblica istruzione, ai sistemi informatici, ambiente ed economia circolare; la seconda ai servizi demografici, pari opportunità, politiche giovanili e culturali, polizia municipale, legalità e sicurezza.

Marchese e Ingardia erano stati nominati a fine aprile 2024 a seguito di un rimpasto in giunta. Tra dimissioni e "licenziamenti", dell'amministrazione insediatasi dopo le elezioni amministrative dell'ottobre 2020, il sindaco Grillo è rimasto l'unico superstite. La nota diffusa nel pomeriggio dal comune parla di dimissioni rassegnate per "favorire il progetto di ricomposizione del centrodestra". Pare che in giunta debba fare ingresso la Dc. E come nuovi assessori si fanno i nomi di Gaspare Di Girolamo e Giuseppe Lombardo. L'invito a ricompattare il centrodestra era stato lanciato al sindaco da Fratelli d'Italia nel corso del recente congresso cittadino del partito.