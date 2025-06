'Mare negato a Siracusa', sabato altre 2 manifestazioni dei Comunisti italiani

Il Partito Comunista Italiano: continua la mobilitazione della Cittadinanza per Riconquistare e Preservare la Costa Siracusana. Il mare è di tutte e tutti.

La Cittadinanza sta intensificando la protesta, chiede azioni concrete e urgenti dal ripristino dell'accesso alla battigia e al litorale dallo Sbarcadero di Santa Lucia a Via Pitagora, chiedono servizi igienici e la bonifica della battigia cementificata e deturpata con reti e ferri arrugginiti e pericolosi, controlli sottocosta per eliminare eventuali scarichi e di tappare e programmare la rimozione delle vecchie tubazioni presenti nel litorale.

Venerdi 13 si è tenuta la quarta assemblea pubblica in Piazza Euripide, che ha richiamato numerosi residenti e rappresentanti politici, i quali hanno espresso forte preoccupazione per lo stato attuale della costa siracusana e per l'ennesima assenza e inerzia ingiustificata del Sindaco, della sua giunta, dell'intero Consiglio Comunale, della Capitaneria di Porto e del Demanio Marittimo.

Presenti Enrico Piazza del Movimento Cinque Stelle, Michele Mangiafico di Civico 4, Giuseppe Di Giorgio di Lealtà & Condivisione, e Giuseppina Fiaccola, Sebi Guastella e Marco Gambuzza in rappresentanza del PCI.

Prima dell'incontro, gli organizzatori hanno contattato direttamente la Prefettura e la Capitaneria di Porto per ribadire l'urgenza del ripristino della legalità.

L'Assemblea ha deliberato due nuove iniziative pubbliche per sabato 21 giugno: alle 10:30: Un "bagno" simbolico nella battigia dello Sbarcadero per evidenziare la necessità di aree balneabili accessibili.

Ore 14:30 - 18:00: pomeriggio presso la "fantastica e inaccessibile Spiaggetta di Via Iceta per sollecitare l'apertura degli storici accessi e la valorizzazione del litorale e delle latomie di Dionisio e dell'area archeologica di Via Iceta.