Enzo Buccheri nuovo segretario cittadino Dc a Sortino s

La Democrazia Cristiana annuncia con soddisfazione la nomina di Enzo Buccheri a commissario cittadino della DC a Sortino. Già sindaco della città in due distinti mandati – nel 1991 e successivamente nel 2011 – Buccheri rappresenta una figura di riferimento per la comunità sortinese, forte di una lunga esperienza amministrativa e di un profondo radicamento nel territorio.

“Ho sempre apprezzato in Enzo Buccheri la correttezza istituzionale e il senso di responsabilità nel gestire la cosa pubblica – dichiara l’on. Carlo Auteri, deputato regionale e guida del nuovo corso della Democrazia Cristiana in provincia di Siracusa –. La sua adesione al nostro progetto politico è per me motivo di orgoglio e rappresenta un importante passo avanti per costruire una presenza forte e credibile a Sortino, fondata su idee chiare e azioni concrete.”

Con questa nomina da parte dei coordinatori provinciali Salvo Andolina e Giuseppe Castania, la DC consolida il proprio radicamento nel territorio, puntando su figure competenti e riconosciute, in grado di rilanciare una politica fatta di contenuti, visione e rispetto per le comunità locali.

“Vogliamo lavorare per il bene di Sortino – conclude Auteri – mettendo al centro proposte realizzabili, sviluppo sostenibile e servizi efficienti. Basta con le promesse vuote e gli annunci che restano tali. Con Buccheri e con tutti coloro che vogliono davvero impegnarsi per il paese, iniziamo un cammino di rigenerazione politica e istituzionale.”

(Nella foto Enzo Buccheri con il parlamentare Carlo Auteri)