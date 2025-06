Modica, "MAYORANA School & Workshop": la nuova Fisica passa dalla Contea

Oltre cento scienziati di fama internazionale, provenienti da 17 Paesi, sonio a Modica per la seconda edizione della MAYORANA School & Workshop. L'evento di altissimo profilo scientifico, dedicato alla fisica del neutrino, è stato presentato lunedì sera all'Auditorium Pietro Floridia di piazza Matteotti. Il convegno si concluderà il 25 giugno. Gli studiosi si confronteranno sulla nuova fisica e sulle frontiere aperte dal padre della fisica moderna, il siciliano Ettore Majorana, le cui intuizioni non sono state ancora del tutto chiarite. Per dieci giorni, Modica sarà al centro del mondo scientifico grazie alla partecipazione di studiosi provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, Germania, Iran, India, Brasile e da molti altri Paesi che dibatteranno su temi di scienza contemporanea. Ad organizzare l’evento, l’Università di Catania e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con la Fondazione Grimaldi, il Comune di Modica e l'Assemblea Regionale Siciliana.

Due i momenti chiave dell’evento: una scuola di alta formazione dedicata a dottorandi e giovani ricercatori, e un workshop internazionale in cui verranno presentati i più recenti risultati della ricerca. Ad assicurare il livello eccellente del programma, un Comitato Scientifico Internazionale composto da alcune delle figure più eminenti del settore.