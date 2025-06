"Mare sicuro", la Capitaneria di Siracusa potenzia i servizi sul litorale

Anche quest’anno, con l’avvio della stagione estiva, il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera sarà impegnato su tutto il territorio nazionale nell’operazione denominata “Mare e Laghi Sicuri 2025”. lLa Guardia Costiera di Siracusa impiegherà personale militare appositamente formato che si avvarrà di mezzi sia navali che terrestri, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania e su direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. L’operazione proseguirà fino al 21 settembre, con l’obiettivo primario della “prevenzione”, chiave di volta per ridurre situazioni di pericolo in mare, Si procederà a vigilare le zone di mare riservate alla balneazione, alla verifica degli di apprestamenti di sicurezza all’interno degli stabilimenti balneari, nonché di corridoi di lancio e di boe delimitanti le acque riservate alla balneazione, la verifica della presenza degli assistenti bagnanti sulle spiagge libere a cura dei Comuni costieri competenti o, in alternativa, il posizionamento di cartelli monitori indicanti l’assenza del servizio di salvataggio o eventuali limitazioni alla balneazione sicura, la tutela dell’ambiente marino e costiero, anche attraverso la vigilanza dello specchio acqueo dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Particolare attenzione sarà posta sui diportisti, per verificare il rispetto delle regole di sicurezza della navigazione, ma anche sul comportamento dei fruitori di attrezzature ludico- sportive quali surf, windsurf, kitesurf, ecc…, e di esercenti le attività subacquee sportive e dei centri “diving”. Sul fronte della locazione e noleggio di unità da diporto, attività particolarmente sviluppata nel circondario marittimo di Siracusa, si darà continuità ai numerosi controlli già eseguiti per contrastare l’abusivismo ed a salvaguardia della sicurezza dei passeggeri trasportati. A similitudine delle passate stagioni, i diportisti che si sottoporranno ad una serie di “controlli preventivi” potranno ottenere il “Bollino Blu”, quale attestazione della regolarità delle prescrizioni di sicurezza delle unità da diporto, permettendo loro di vivere il mare ed e i laghi più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli di sicurezza da parte delle forze di polizia. Nella fase iniziale verranno svolte attività di sensibilizzazione anche a mezzo delle associazioni di categoria, in favore degli operatori interessati all’esercizio delle attività correlate alla stagione estiva e, in generale, a tutto il comparto nautico-balneare, prime fra tutte le attività ricreative e sportive espletate presso gli stabilimenti balneari. A questa fase seguirà la verifica del rispetto di tutte le disposizioni impartite a mezzo della vigente Ordinanza di Sicurezza balneare n. 46/2025 della Capitaneria di porto di Siracusa, consultabile sul sito istituzionale al link www.guardiacostiera.gov.it , nella sezione “Ordinanze”. La nuova Ordinanza, emanata il 30 maggio scorso, introduce importanti novità che mirano allo snellimento normativo e all’armonizzazione dei contenuti su base regionale. In quest’ottica si richiama l’attenzione su: obbligo del servizio di salvataggio nelle strutture elioterapiche e nei solarium, qualora l’antistante specchio acqueo sia comunque fruibile e balneabile; “check list” di ausilio al concessionario per accertare la conformità a quanto prescritto dall’Ordinanza, tramite un’attività di autocontrollo; nuove bandiere di segnalazione (verde, gialla, rossa) e cartellonistica monitoria dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzati da simbologia standard ISO20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l’accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera); ampliamento delle aree sicure per la balneazione nella zona di mare distante complessivamente 250 metri dalle spiagge, in cui insiste il divieto di navigare, sostare, ormeggiare e ancorare, per tutte le unità a vela o a motore ed ogni altra attività similare. La maggioranza delle disposizioni si applicheranno nel corso della "stagione balneare", così come definita dalla Regione Siciliana che, anche per il 2025, è ricompresa nel periodo tra il 1° Maggio e il 31 Ottobre. Con l’occasione si rammenta che è sempre attivo il Numero Unico delle Emergenze 112, ovvero il Numero Blu 1530 “Emergenze in mare”.