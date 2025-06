Star Padel Floridia, atleti sul podio nella 'Tappa de Oro'

Il circolo Star Padel Floridia ancora una volta protagonista nel “Tappa de Oro”, il torneo giovanile che si è svolto al Foro Italico a Roma dal 10 al 15 giugno e ha fatto da cornice al BNL Italy Major Premier Padel. Vittorie e ottimi risultati per gli atleti che si allenano a Floridia, agli ordini del tecnico Adriano Sammatrice, considerando il prestigio del torneo e il livello dei partecipanti.Nell'Under 12 Maschile, Andrea Stella e Andrea Carrera hanno raggiunto la finale e si sono arresi solo alla coppia testa di serie numero uno, mentre nell'Under 16 Maschile il circolo di Floridia ha dominato il podio: terzo posto per Giovanni Manduca e Gabriele Forte, mentre in finale Gabriele Laurino e Mattia Faseli hanno battuto i compagni di squadra Alessandro Stella e Andrea Di Martino. Primo posto floridiano anche nel tabellone Under 18 Maschile con il successo di Stefano Indomenico e Gabriele Stracquadaini.

Le ottime notizie per lo Star Padel riguardano anche il tabellone femminile: primo posto per le teste di serie numero uno Giulia Conte e Luna Di Battista nell'Under16/18. Giuliana Di Martino e Giorgia Pistritto, invece, hanno chiuso al terzo posto nell'Under 12/14.

Luna Di Battista ha trionfato – in coppia con Camilla Livioni – anche nella finale Under 18 del FIP Promises Italy BNL di Roma, il torneo inserito nel circuito internazionale. Nel tabellone maschile, le due coppie Mattia Di Bari/Stefano Indomenico e Gabriele Laurino/Andrea Di Martino hanno raggiunto i quarti di finale.

“I risultati – dichiara Massimo Stella, presidente dello Star Padel – confermano la qualità del lavoro svolto dal tecnico Adriano Sammatrice. Il livello raggiunto conferma che la strada tracciata sia quella giusta, ma il nostro obiettivo è far crescere ulteriormente il gruppo giovane che seguiamo quotidianamente. Lo Star Padel è diventato una realtà consolidata a livello nazionale e non solo, e questo ci dà lo sprone per migliorarci e competere ai massimi livelli per vincere trofei”.

(nella foto) da sx: Alessandro Stella, Andrea Di Martino, Mattia Faselli, Gabriele Laurino