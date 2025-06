Chiuso domani a Ramacca il Punto prelievi per trasferimento

Si informa l’utenza che, al fine di consentire un ordinato e sicuro trasloco di arredi, apparecchiature strumentali e sistemi informatici nei nuovi locali del Poliambulatorio di Ramacca, il servizio di Punto Prelievi rimarrà chiuso mercoledì 18 giugno 2025. Tale intervento rientra nel progetto di ristrutturazione della restante parte della struttura, finanziato nell’ambito del PNRR e finalizzato all’attivazione della Casa di Comunità cittadina. Il servizio di Punto Prelievi riprenderà regolarmente venerdì 20 giugno 2025, negli orari consueti, con accesso da via S.S. Crocifisso. Ci scusiamo per il disagio arrecato e ringraziamo gli utenti per la comprensione.