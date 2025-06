'Palermo Pride' con il claim "Le vostre guerre non sono le nostre lotte"

Il Palermo Pride torna il 21 giugno con il claim "Le vostre guerre non sono le nostre lotte".

Il corteo, partirà dal Foro italico di fronte Villa Giulia percorrerà via Lincoln, via Roma fino a raggiungere il teatro Politeama. Il corteo - dicono gli organizzatori che hanno presentato la manifestazione oggi nel teatro Massimo - "rappresenta il momento culminante di un percorso collettivo, costruito dal basso insieme alle realtà e alle soggettività attive sul territorio.

Un cammino condiviso che ha prodotto una sintesi comune sui temi che quest'anno sono al centro del Palermo Pride. "Le vostre guerre non sono le nostre lotte" è lo slogan che racchiude le nostre rivendicazioni e la necessità di rimettere i nostri temi al centro del dibattito politico. Nell'attuale contesto internazionale, segnato dai conflitti e dalla corsa generale al riarmo, il nostro obiettivo è contrapporre ai venti di guerra i diritti, in una prospettiva intersezionale. Siamo consapevoli che l'oppressione non agisce su piani alterni, ma ogni discriminazione si rafforza l'una con l'altra".

Madrina della parata sarà Francamente, cantautrice queer torinese, diventata popolare nel corso di X Factor; l'artista fa parte del collettivo Canta fino a dieci, impegnato a ridurre il gender gap nella musica.

Quest'anno saranno presenti 10 carri più il trenino di Famiglie Arcobaleno, dedicato alle famiglie con bambini, un mezzo del Disability Pride, attrezzato per le persone in carrozzina.

In via Turati grazie alla collaborazione dell'Amat saranno presenti 2 mezzi bus dotati di rampa, che faranno da navetta verso il concentramento previsto alle 16 al Foro Italico, a partire dalle 15 fino le 16:30, ed anche al termine della manifestazione previsto intorno le 21/21:30, verrà fornito il punto esatto nei prossimi giorni tramite social media del Palermo Pride. Questi mezzi daranno priorità di trasporto alle persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali.

Il Palermo Pride non è solo la parata, che ne costituisce il momento maggiormente d'impatto: le associazioni, i collettivi e le realtà alleate hanno iniziato a organizzare numerosi eventi sin dalla metà di maggio: presentazioni di libri, assemblee, talk e altro.