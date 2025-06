Arrestato a Marina di Ragusa rapinatore seriale: le vittime erano minorenni

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ragusa, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ragusa Ibla, hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.B., 23enne di origini tunisine, gravemente indiziato di una serie di rapine aggravate, commesse in rapida successione a Marina di Ragusa.

Nel corso della notte tra sabato e domenica, tra le vie della frazione marinara, che come consuetamente accade nel periodo estivo viene presa d’assalto dai giovani, varie chiamate al 112 hanno dato l’allarme, determinando l’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa, che hanno accertato l’avvenuta consumazione di tre rapine, commesse ai danni anche di alcuni minorenni.

I malcapitati, che stazionavano poco distante dal Porto Turistico, si sono visti sottrarre sotto minaccia telefono e contanti dal 23enne, che subito dopo si è allontanato tra le vie che conducono al centro di Marina di Ragusa. I militari intervenuti si sono subito lanciati, una pattuglia in auto e l’altra a piedi, nella direzione di fuga del giovane rapinatore, grazie alle preziose indicazioni di alcuni testimoni, e lo hanno subito dopo intercettato nei pressi della piazza Duca degli Abruzzi.

La perquisizione effettuata sul posto dai militari ha permesso di rinvenire la refurtiva, successivamente restituita ai legittimi proprietari, e un lungo cacciavite, con il quale sarebbero stati minacciati i tre rapinati. Dichiarato in stato di arresto per rapina aggravata ed esperite le formalità di rito, M.B. è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

Il grado di responsabilità dell’indagato dovrà successivamente essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.