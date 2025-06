Caos nei trasporti per lo sciopero del 20 giugno

Dai treni agli aerei, dal Tpl alle autostrade e ai porti, è uno sciopero che rischia di complicare notevolmente gli spostamenti degli italiani quello nazionale dei trasporti indetto per venerdì 20 giugno da diversi sindacati di base, tra cui USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri. L'agitazione ha diverse motivazioni, dalla richiesta di aumenti salariali alla riduzione dell'orario di lavoro, dalla richiesta di maggiori investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro a quella di un cessate il fuoco in Palestina.

Stop treni

Uno dei settori più toccati è quello ferroviario: qui l'agitazione del personale del gruppo Ferrovie dello Stato (con ripercussioni su Frecce, Intercity e treni regionali), di Italo e di Trenord inizierà alle 21 di giovedì 19 giugno per terminare 24 ore dopo, alle 21 di venerdì 20. Saranno garantite le corse nelle fasce orarie 6–9 e 18–21, con una serie di treni assicurati. Prima di andare in stazione l'indicazione è sempre quella di verificare sempre sui siti ufficiali delle tre compagnie.Dalle 13 alle 21 di venerdì si fermano anche i dipendenti di Captrain Italia, società che si occupa di trasporto merci su ferrovia. L’agitazione include anche il settore marittimo e portuale, con stop di 24 ore nei principali porti italiani per navi e traghetti, con conseguenti variazioni nei collegamenti marittimi, in varie modalità.

Sciopero aeroporti

Lo sciopero del personale degli aeroporti durerà invece dalla mezzanotte alle 23:59 del 20 giugno, e interesserà gli addetti ai bagagli, gli autisti dei bus navette e il personale di assistenza a terra. Saranno garantiti i voli operativi nelle fasce protette 7–10 e 18–21, oltre a una serie di tratte indicate sul sito dell’Enac. Infine, il personale delle autostrade sarà in sciopero dalle 22 del 19 giugno alle 22 del 20 giugno e saranno possibili chiusure di piste manuali, ritardi nei servizi di assistenza e mancanza di operatori ai caselli.

Ita, l'elenco dei voli cancellati

Trasporto pubblico, lo stop nelle varie città

Come d'abitudine a livello di trasporto pubblico locale, le modalità variano da città a città, A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati (Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis) e Cotral. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub-affidamento. Il servizio sarà assicurato da inizio corse diurne e fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. A Milano ATM ha spiegato che il servizio non è garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.A Napoli, invece, EAV assicura il servizio dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30. A Torino e nella prima cintura del capoluogo piemontese il servizio sarà garantito solo nelle fasce di garanzia, ovvero dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 12 alle 15.