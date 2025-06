Tartaruga ferita nel Vibonese salvata dalla Guardia di finanza

Una tartaruga marina ferita ed in difficoltà tra i bagnanti sulla spiaggia in Località Coccorino, nel Vibonese, è stata soccorsa da personale del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia della Guardia di finanza.

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenute una motovedetta e una pattuglia composta da militari della Stazione navale della Guardia di finanza di Vibo Valentia, ed è stato attivato il Protocollo regionale per il recupero degli animali marini informando la Capitaneria di porto per l'intervento del servizio veterinario e contestualmente contattando il Centro di recupero animali marini di Montepaone (Catanzaro).

La pattuglia ha prestato le prime cure all'animale, quindi, all'arrivo degli esperti e del veterinario, la tartaruga, ferita ad una pinna ma ancora viva, con il nulla osta del Veterinario dell'Asp, è stata presa in consegna dal personale del Centro catanzarese, per essere sottoposta ad approfondimenti diagnostici.

L'animale è risultato essere una tartaruga adulta, di sesso femminile.

L'esemplare, incluso nella convenzione Cites e nella Red List della International Union for the Conservation of Nature, è considerata specie vulnerabile per il rischio estinzione e, l'intervento tempestivo dei finanzieri, ha così permesso di evitare conseguenze letali per l'animale, già fortemente debilitato.