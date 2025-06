Operaio di 26 anni muore folgorato da una scarica elettrica a Menfi

Un operaio di 26 anni e' morto folgorato mentre stava lavorando in un impianto fotovoltaico in contrada Genovese, tra Menfi e Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino.

La vittima, originaria di Caccamo, secondo una prima ricostruzione dell'episodio, stava effettuando un intervento di installazione, dato che l'impianto risulterebbe in fase di costruzione, quando ha preso la scossa. Immediati i soccorsi per cercare di rianimare il ragazzo, dipendente di una ditta specializzata, ma nonostante diversi tentativi da parte del personale medico del 118 per lui non c'e' stato nulla da fare. Sul fatto, ora stanno indagando i carabinieri. La procura di Sciacca ha aperto una inchiesta.