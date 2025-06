Nel pomeriggio la filiale bancaria non fa servizio di cassa. Ignari, i rapinatori hannopreso di mira l'agenzia Monte dei Paschi di Siena, in via Leonardo da Vinci, a Palermo, minacciando i dipendenti e trascinando un'impiegata in una stanza. Quando hanno capito chein filiale non c'erano soldi, hanno desistito e sono andati via. Le indagini sono condotte dalla polizia.