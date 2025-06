Mantovano a Catania e Palermo: "Riqualificazione? Siamo al primo capitolo"

"L'obiettivo è, partendo con questo intervento, di coinvolgere i ministri interessati ed è immaginabile che, ciascuno per la propria parte, ci saranno altri interventi, in pieno accordo e recependo le proposte del Comune e della Regione per ulterioriri qualificazioni. Stiamo soltanto al primo capitolo e poi contiamo di scriverne insieme molti altri". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in conferenza stampa nel Municipio di Catania dopo una riunione, col sindaco Enrico Trantino e il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, sul Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni oalle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, il cosiddetto decreto Caivano, nel quale è inserito il quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

"L'intervento su Borgo nuovo è di natura sociale e punta al riscatto di quest'area, non solo dal punto di vista strutturale. E' un binario che viaggia parallelamente ed è strettamente connesso al rispetto della legge e del contrasto alla criminalità". Così Alfredo Mantovano, a margine della sua visita alla parrocchia San Paolo Apostolo nel rione di Palermo dove avverranno gli interventi di riqualifica. "Il fatto che ci sia anche una risposta di riscatto sociale - aggiunge il sottosegretario - prosciuga quel consenso sociale che costituisce una componente importante per l'accrescersi dell'attività mafiosa".