Sequestrata nel porto di Pozzallo la Sea Eye, l'Ong: "É un atto politico"

Dopo il salvataggio di 65 persone nel Canale di Sicilia, avvenuto lo scorso sabato, da ieri pomeriggio la nave Sea Eye 5 è sequestrata nel porto di Pozzallo dall'autorità giudiziaria,come rende noto la stessa ong tedesca che aveva preso a bordo i migranti, alcuni dei quali feriti. "Il sequestro è un atto politico e un grave attacco ai salvataggi in mare. Alla base c'è una precisa strategia: chi chiede di portare in salvo vite deve attenersi a regole incompatibili con gli standard di sicurezza e chi si rifiuta di adottarle è punito", dice Gorden Isler, a capo della Sea-Eye. Quanto all'accusa di aver ritardato la richiesta di un porto di sbarco, la ong, osserva di aver contattato più centri di coordinamento, inclusi Brema e Roma, tutti contatti documentati. Dopo l'assegnazione del porto di Taranto, la Sea Eye sottolinea di aver fatto presente che l'imbarcazione non era in grado di affrontare quella distanza, per limiti propri e per le condizioni delle persone a bordo.