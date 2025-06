Modica. Chiostro di Santa Maria del Gesù, i dubbi del consigliere Ruffino sulla riapertura

"Come funzionerà la fruizione della Chiesa e del Chiostro di Santa Maria del Gesù, a Modica Alta"? Lo chiede alla sindaca, Maria Monisteri, e all'assessore al Turismo, Tino Antoci, il consigliere del gruppo facente capo all'onorevole Abbate, Alessio Ruffino. "Chiedo anzitutto di sapere se esiste uno schema di convenzione tra l'Ente Comune e l'Ente Demanio e che nesso ci sarebbe tra la fruizione della Chiesa e del Chiostro e la concessione mezzo bando pubblicato dal Demanio sul sito ministeriale relativamente alla parte carceraria. Dov'è la determina e la spesa relativa alla somma servita per la pulizia della fruizione? Chiedo inoltre di sapere se la struttura è in possesso di tutti i canoni di sicurezza quali antincendio e relative segnalazioni di via d’uscita, oltre che di videosorveglianza che ne garantisca la custodia in orari diurni e notturni. Sono state definite le intestazioni per le utenze (elettrica e idrica)? Sono state rispettate le generali norme stabilite in merito alla sicurezza sugli impianti? La struttura si è dotata di un’assicurazione sia per i dipendenti che saranno impegnati nella apertura, chiusura e custodia e sia per gli utenti e terzi, dentro e fuori la RC in caso di affitto. La loro presenza è citata in convenzione? E' stata prevista una previsione di spesa e una di entrata dal profitto relativo agli affitti? Sono previsti, eventi patrocinati e promossi dal Comune? Chiedo inoltre di sapere se è ancora efficace la D.G. n. 157 del 21/07/2024 e se è stata prevista una fermata facoltativa del trenino turistico (verde) con attuale fermata in Piazza San Giovanni. E a questo punto i dubbi, come dicevamo, sono tanti mentre le alternative sono due: o ci sono delle risposte a tutti questi quesiti posti e quindi non si capisce perché non siano stati chiariti e resi noti a tutti, oppure tutti questi aspetti non sono stati ancora chiariti e definiti e allora ci si chiede perché se non erano necessari si è aspettato tutto questo tempo per riaprire il sito"?