Modica Calcio, gruppo Figli della Contea: vicini alla Società

Nota del gruppo organizzato di tifosi modicani "Figli della Contea", in seguito agli ultimi incresciosi avvenimenti di domenica u.s. per la finale playoff di calcio nazionali contro la Real Normanna, a cui tanti di noi hanno partecipato e assistito con sgomento a quanto accaduto, vogliono rinnovare con orgoglio, passione e vicinanza la solidarietà a tutta la società ASD Modica Calcio 1932, gruppo giocatori, staff tecnico, presidente Avv.

Giuseppe Rizza e in particolar modo alla proprietà Mattia Pitino e Danilo Radenza, ringraziandoVi per la splendida stagione vissuta assieme a forte tinte rossoblu, anche se l'epilogo non è stato quello sperato da tutta la città, rinnoviamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno per ripartire ancora una volta, assieme e uniti più di prima. Forza Modica Calcio, sempre.