Trump valuta l'attacco: Iran si arrenda senza condizioni

'Iran sta preparando missili ed altre apparecchiature militari per attaccare le basi americani in Medio Oriente qualora gli Stati Uniti si unissero alla guerra di Israele".

Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane. "L'Iran potrebbe piazzare mine nello Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti si unissero alla guerra di Israele" scrive sempre il Nyt. "Le mine punterebbero a bloccare le navi da guerra americane nel Golfo Persico".