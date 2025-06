Riduzione degli oneri di urbanizzazione domani in consiglio comunale a Siracusa

Il presidente del consiglio comunaledi Siracusa, Alessandro Di Mauro, a seguito di quanto concordato nella conferenza dei capigruppo, ha convocato una nuova adunanza per domani (19 giugno) alle 18. Secondo l’ordine del giorno, il dibattito in aula inizierà su una proposta del settore Edilizia privata per la riduzione degli oneri di concessione in relazione all’utilizzo di tecniche costruttive sostenibili. In tutto sono stati individuati 15 parametri riferiti a sei diverse aree: energia, acqua, materiali, rifiuti e salute. Si proseguirà dibattendo due mozioni e un ordine del giorno. I gruppi di Forza Italia e Forzisti Siracusa chiederanno interventi per la realizzazione di percorsi pedonali in via del Porto grande mentre Fratelli d’Italia si occuperà dei problemi di via Regia Corte (illuminazione, area di sosta e protocollo d’intesa con la Soprintendenza per un’area giochi nella zona archeologica). L’ordine del giorno porta la firma del gruppo del Partito democratico e riguarda la “riqualificazione e il rilancio” di Mazzarrona.