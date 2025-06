Lavori davanti al Convitto Falcone a Palermo, un 'grazie' ai 3 operai

La direzione del Convitto Nazionale "Giovanni Falcone" di Palermo in una nota esprime "un sentito ringraziamento" a tre operai - Emanuele Belmonte, Giacomo Belmonte e Salvatore Francesco Gambino - "per la loro professionalità, dedizione e altissimo senso civico, dimostrati nel delicato intervento di recupero della pavimentazione storica in Piazza Sett'Angeli, proprio davanti all'ingresso dell'istituto".

Il cantiere, sotto la supervisione dell'architetto Giuseppe Prestigiacomo, ha riguardato il ripristino e la posa delle storiche basole in pietra di Billiemi, in un'area urbanisticamente vincolata e di rilevanza storica nel cuore del centro storico di Palermo.

L'intervento si è reso necessario a causa di un avvallamento che da anni causava un continuo ristagno d'acqua, le cui infiltrazioni raggiungevano persino la tromba dell'ascensore dell'istituto, compromettendone la funzionalità e rendendo necessario il suo blocco.

Una situazione con gravi ripercussioni sulla sicurezza di studenti e personale della scuola. "I lavori, svolti sotto temperature elevate e con il trasporto manuale di materiali molto pesanti- scrive il Convitto - , sono stati condotti con efficienza, rispetto per il contesto scolastico e grande spirito di collaborazione. Gli operai hanno anticipato le fasi più rumorose per non interferire con lo svolgimento degli Esami di Stato e, durante la prima prova scritta, hanno sospeso l'uso di impastatrici e attrezzature rumorose, lavorando in assoluto silenzio per tutelare il diritto allo studio degli alunni".

L'intervento, conclude la nota, "rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, Città Metropolitana di Palermo, Comune con il prezioso supporto dell'Ufficio del centro storico manutenzione strade e lavoratori specializzati: una sinergia che ha reso possibile non solo un'opera di recupero, ma anche una testimonianza di rispetto, memoria e impegno per il bene comune".