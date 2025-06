Agrigento, dal 20 al 22 giugno la Festa della musica

Ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura dal 20 al 22 giugno si svolgeranno tre eventi nella Valle dei templi nell'ambito della 31/a Festa della Musica.

Il programma è stato presentato stamane in conferenza stampa al Ministero della Cultura grazie alla collaborazione tra l'Associazione per la Promozione della Festa della Musica, il Parco Archeologico Valle dei Templi, il Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento e il Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera, capofila di 13 Conservatori italiani ed europei e recentemente insignito del premio 100 eccellenze italiane.

I Concerti, visibili anche su Raiplay e in diretta streaming sono patrocinati da Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Mic, Rai, Siae. Gli eventi saranno realizzati con il coordinamento e la supervisione artistica della direttrice del Conservatorio Mariangela Longo in collaborazione con i referenti delle istituzioni musicali partecipanti. Si comincia il 20 giugno al Teatro dell'Efebo di Agrigento: dalle 21 si potrà assistere alla proiezione del docu-film dedicato ai 31 anni della Festa della Musica in attesa dello scoccare della mezzanotte per avviare insieme la Festa della Musica Italiana con la jam session degli studenti dei Conservatori che hanno aderito all'iniziativa. Il 21 giugno nello scenario del Tempio della Concordia, Mario Biondi, testimonial nazionale della 31/a Festa della Musica, sarà in scena con il suo trio e l'Orchestra Sinfonica Jazz e Pop del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera diretta dal Maestro Walter Attanasi. Il 22 giugno al Teatro Panoramico dei Templi The guitars and drums night, un gran concerto rock e contemporaneo degli studenti dei 13 Conservatori che daranno vita ad una Electric Orchestra di 60 chitarre elettriche, bassi elettrici e percussioni diretta sempre dal Maestro Walter Attanasi. L'evento suggellerà il passaggio di testimone in Musica tra i Conservatori di tre capitali della Cultura: Pesaro 2024, Agrigento 2025, L'Aquila 2026.