Contributi ai comuni UNESCO per Ragusa, Modica e Scicli

L’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, retto dal democristiano Andrea Messina, ha emanato l’apposito decreto di ripartizione delle somme destinate ai comuni considerati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. E’ il secondo anno consecutivo che vengono stanziate delle risorse apposite su proposta dell’Onorevole Ignazio Abbate: “Non solo siamo riusciti a confermare lo stanziamento, mai prima dell’anno scorso i comuni UNESCO avevano ricevuto qualcosa di tangibile dalla Regione, ma siamo riusciti anche ad incrementare le risorse a disposizione passando dai 2,5 milioni del 2024 ai 4 del 2025. Sono estremamente orgoglioso che l’Aula abbia confermato questa misura che porterà a breve nelle casse dei comuni interessati liquidità da poter spendere liberamente. Dalla promozione turistica alle manutenzioni, sono svariati gli ambiti di intervento possibili per questi fondi. Sono 70 i comuni siciliani inseriti nella prestigiosa lista. Tra questi in provincia di Ragusa troviamo Modica, Scicli e Ragusa. A Ragusa vanno 111.073 euro, a Modica 88.414 e a Scicli 58.571". I contributi sono previsti anche per Ragusa malgrado la città continui a beneficiare delle somme della legge su Ibla. Dal 1981 - anno di approvazione della legge proposta dal deputato ragusano, Giorgio Chessari - il Comune di Ragusa ha potuto beneficiare di una somma che ammonta ad oltre 240 miliardi delle vecchie lire.

NELLA FOTO, il duomo di San Pietro a Modica