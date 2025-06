Modica: Casa Quasimodo ricorda il Nobel, Salvatore, e il figlio Alessandro

Casa Quasimodo ricorda il Nobel per la Letteratura 1959, Salvatore, ed il figlio Alessandro. Del poeta si ricorderà il 57mo anniversario della morte, avvenuta a Napoli il 14 Giugno del 1968; ad Alessandro Quasimodo, scomparso il 2 maggio scorso a Milano, sarà reso omaggio per il suo profondo legame con il museo Casa Quasimodo. L’associazione culturale Proserpina, che gestisce la Casa Museo di Via Posterla, vuole dare continuità al ricordo di due personaggi strettamente legati alla casa Natale.

L’appuntamento è per sabato 21 alle ore 18:00 in via Posterla. Saranno presenti anche il sindaco, Maria Monisteri, il presidente del Consiglio comunale, Maria Cristina Minardo. Don Antonio Stella, arciprete di S. Pietro, benedirà la Casa Museo. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.