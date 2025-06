Ancora minacce alla Procuratrice dei minori di Palermo Caramanna

Nuove minacce alla procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna. Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo all'interno di un fascicolo del tribunale è stato trovato un ritaglio di giornale con la foto del giudice Giovanni Falcone, sopra qualcuno ha scritto "Caramanna" e ha messo una croce grande, poi accanto tre croci piccole.

Siamo accanto alla procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna, che ha subito una nuova odiosa minaccia". A dichiararlo è Raoul Russo, componente della commissione antimafia e senatore di Fratelli d'Italia.

"Il lavoro di Caramanna per cercare di strappare i figli dei boss ad un destino fatto di devianza e orrore sta, evidentemente, dando fastidio a cosa nostra che - aggiunge Russo - dimostra, così, il proprio timore ma queste odiose minacce non faranno indietreggiare la procuratrice". "Lavorare sui giovani per sconfiggere la mafia è uno degli insegnamenti che ci ha lasciato Paolo Borsellino e rispetto al quale non indietreggeremo. Solidarietà, quindi, alla procuratrice Caramanna, che ci troverà sempre al suo fianco. Ci auguriamo - conclude Russo - che le autorità facciano luce, il prima possibile, su quanto accaduto e individuino gli autori di questi attacchi".