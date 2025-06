Violento temporale su Floridia e Solarino: spunta anche la grandine

Un violento temporale si è abbattuto verso l'ora di pranzo nel Comuni di Floridia e Solarino. L'abbondante pioggia, preceduta da fulmini e tuoni, ha creato disagi al traffico veicolare. Col passare dei minuti ha fatto la sua apparizione anche la grandine. Dopo giorni di afa opprimente e temperature ben oltre la media stagionale, il maltempo ha colpito i due Comuni del Siracusano. La pioggia intensa, accompagnata da una fitta grandinata, ha colto di sorpresa residenti e automobilisti, provocando momenti di forte allarme e disagio. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d’acqua, causando allagamenti . Particolarmente critica la situazione in alcune zone di Solarino, dove l’acqua piovana non è riuscita a defluire correttamente a causa delle grate di scolo che, secondo quanto riferito da alcuni residenti, erano state coperte nei giorni precedenti. La decisione, presa per limitare i cattivi odori accentuati dalle alte temperature, si è rivelata però problematica nel momento in cui si è verificata l’improvvisa ondata di maltempo. “Le grate erano state sigillate per il caldo, ma nessuno si aspettava un temporale del genere.” Anche a Floridia la grandine ha causato danni, colpendo veicoli, tetti e piante. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti. Allagato il tratto della Statale 124 alla periferia di Floridia vicino ad un supermercato Le autorità invitano comunque alla massima prudenza, soprattutto in vista di possibili nuovi fenomeni temporaleschi. Secondo gli esperti, questi episodi estremi rappresentano una conseguenza sempre più frequente dei cambiamenti climatici, con periodi di siccità estrema seguiti da violenti eventi meteo. Alle 15 l'emergenza è rientrata ed è pure spuntato il sole.

Salvo Mancarella