Calci e pugni a un vigile del fuoco a Palermo, Prisco: è un gesto vile

"Condanno con fermezza l'inqualificabile aggressione subita da un Vigile del fuoco a Palermo, colpito con pugni e una testata mentre stava semplicemente rientrando in servizio con la sua squadra.

Si tratta di un episodio gravissimo e intollerabile, che colpisce chi ogni giorno opera per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, anche a costo della propria vita.

Un gesto vile che testimonia un allarmante clima di degrado e mancanza di rispetto verso chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato": lo afferma in una sua nota il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco.

"A lui, al Corpo e a tutta la comunità dei Vigili del fuoco - prosegue Prisco -, esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza.

Con il nuovo Decreto Sicurezza, da poco varato dal Governo, abbiamo proprio voluto rafforzare gli strumenti di tutela per il personale operativo: nessuno deve essere lasciato solo. Lo Stato c'è, e sarà inflessibile nel garantire che episodi simili non restino impuniti".